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Финны переформатировали музей Ленина в духе вражды с Россией

Финны переформатировали музей Ленина в духе вражды с Россией

+ A — Музей в честь Ленина в финском Тампере устроил полный ребрендинг из-за Украины Финский музей, посвященный вождю Октябрьской революции Владимиру Ильичу Ленину, признавшему государственную независимость Суоми, вновь открылся под новым названием и с новыми экспонатами в ответ на стремительно меняющиеся отношения между двумя соседними странами после начала Россией специальной военной операции на Украине.

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