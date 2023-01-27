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Во сколько бой Ислам Махачев — Алекс Волкановски на UFC 284: время начала боя, когда начнется, прямая трансляция 12 февраля

Во сколько бой Ислам Махачев — Алекс Волкановски на UFC 284: время начала боя, когда начнется, прямая трансляция 12 февраля

В ночь с субботы на воскресенье 12 февраля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 284, который будет проведен на арене «RAC Arena» в Перте, Австралия.

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