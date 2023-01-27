Во сколько бой Ислам Махачев — Алекс Волкановски на UFC 284: время начала боя, когда начнется, прямая трансляция 12 февраля

В ночь с субботы на воскресенье 12 февраля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 284, который будет проведен на арене «RAC Arena» в Перте, Австралия.
Популярные статьи
- Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
- Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
- Фанаты «Зенита» выпустили видео к 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Клуб написал: «Благодарим всех, кто дал нам возможность жить в лучшем городе мира»
Свежие комментарии