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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Юлия Липницкая в тайне родила ребеночка от другого мужчины

26-летняя фигуристка Юлия Липницкая стала мамой во второй раз, не сообщив об этом широкой публике. Хотя точная дата родов пока не известна, по информации из ее окружения, малыш появился на свет в конце сентября или начале октября.

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