Приморские врачи рассказали, почему они едут на СВО

Врачи медкомплекса ДВФУ рассказали студентам о значимости медицинских работников в зоне проведения специальной военной операции и о том, что побудило врачей добровольно отправиться на передовую, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу университета.
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