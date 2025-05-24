В каждом из нас живет маленький, очень нежный человечек. Весной он просыпается, чтобы получить свою дозу солнечного света и любви! Представляем прогноз на 24 мая в Владимире

В каждом из нас живет маленький, очень нежный человечек. Весной он просыпается, чтобы получить свою дозу солнечного света и любви! Представляем прогноз на 24 мая в ВладимиреСегодня, 24 мая, воздух напоен теплом, словно нагретый солнцем мёд.