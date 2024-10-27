В ЕЦБ недовольны беспорядком финансов Франции

Финансовая стабильность Франции вызывает серьезную озабоченность ЕЦБ.Член Совета управляющих Клаас Кнот, призвал власти страны принять меры по сокращению дефицита государственного бюджета Он отметил, что неопределенность в отношении фискальной политики, политическая поляризация и геополитическая напряженность сдерживают потребительские расходы и замедляют экономический рост в еврозоне.
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