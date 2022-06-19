Трансфер Стерлинга в «Челси» зависит от ухода Лукаку и перехода Дембеле

«Челси» по-прежнему заинтересован в вингере «Манчестер Сити» Рахиме Стерлинге. Лондонцы пока не делали предложений по 27-летнему игроку сборной Англии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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