Представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня осудила слова Лай Циндэ о "независимости Тайваня"

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду осудила нового главу администрации Тайваня Лай Циндэ, заявив, что его речь по случаю вступления в должность 20 мая была полна лжи и коварства, в ней также была и использована разрозненная информация для искажения истории, что полностью раскрыло его сущность, связанную с "независимостью Тайваня".