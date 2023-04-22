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Билеты на финал Лиги чемпионов стоят от 70 до 690 евро, Лиги Европы – от 40 до 150, Лиги конференций – от 25 до 125

Билеты на финал Лиги чемпионов стоят от 70 до 690 евро, Лиги Европы – от 40 до 150, Лиги конференций – от 25 до 125

Финал Лиги чемпионов состоится на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня. Команды-участницы получат по 20 000 билетов для реализации среди своих фанатов.

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