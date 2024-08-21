Полковник Баранец объяснил, может ли Киев использовать грязную ядерную бомбу

МОСКВА, 21 августа, ФедералПресс. К звучащим в Киеве угрозам применить против России «грязную» ядерную бомбу нужно относиться серьезно, поскольку у Украины есть все средства и возможности для создания такого оружия.
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