Бомба с доставкой на дом: как новая тактика врага использует наши слабости

Классические "шпионские игры" со слежками, засадами и покушениями уходят в прошлое. Противник меняет тактику: теперь вместо десятков групп наблюдения он пользуется потоками данных, которые сами же ему даём — регистрацией аккаунтов на маркетплейсах и оформлением заказов.