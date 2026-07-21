Бомба с доставкой на дом: как новая тактика врага использует наши слабости

Классические "шпионские игры" со слежками, засадами и покушениями уходят в прошлое. Противник меняет тактику: теперь вместо десятков групп наблюдения он пользуется потоками данных, которые сами же ему даём — регистрацией аккаунтов на маркетплейсах и оформлением заказов.
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