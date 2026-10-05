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Латиноамериканист Хейфец: Болсонару в случае победы не станет выходить из БРИКС

Латиноамериканист Хейфец: Болсонару в случае победы не станет выходить из БРИКС

В случае победы сын экс-президента Бразилии Жаира Болсонару Флавиу Болсонару возьмет курс на сближение с США и Израилем.

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