Минниханов: в Татарстане модернизируют более 200 сельских почтовых отделений

Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор «Почты России» Михаил Волков подписали дополнение к соглашению о сотрудничестве, которое предусматривает дальнейшую модернизацию сельской почтовой сети в республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии