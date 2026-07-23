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ГТРК Татарстан

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Минниханов: в Татарстане модернизируют более 200 сельских почтовых отделений

Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор «Почты России» Михаил Волков подписали дополнение к соглашению о сотрудничестве, которое предусматривает дальнейшую модернизацию сельской почтовой сети в республике.

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