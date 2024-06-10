Фон дер Ляйен обещает ничего не менять. Но сторонников мира с Россией стало больше. Итоги выборов в Европарламент

Воскресные выборы в Европарламент не принесли никаких перемен, невзирая на локальные победы правых в некоторых странах Европейского союза, в том числе во Франции, Австрии и в крупнейшем федеральном регионе Бельгии — Фландрии.
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