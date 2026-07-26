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Аргументы и Факты

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«Союз МС-28» с возвращающимися на Землю космонавтами отстыковался от МКС

«Союз МС-28» с возвращающимися на Землю космонавтами отстыковался от МКС

От Международной космической станции (МКС) отстыковался корабль «Союз МС-28» с возвращающимися на Землю российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и американским астронавтом Кристофером Уильямсом.

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