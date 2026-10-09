ФСБ сообщила, что в России осудили 39 человек за поджоги по заданию Киева

В России осудили 39 человек в возрасте от 15 до 30 лет за поджоги авиационной техники, объектов транспорта и связи по заданию украинской стороны.
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Свежие комментарии
- Леопард растерзал...
- Леопард растерзал...
- Леопард растерзал...
Как 39? Да ежели судить по сети, то они в месяц больше сотни отлавливают ... За время СВО ... 5 лет ... 40 человек? По 8 в год? ... Да за такую работу шомполами пороть на конюшне. А не хвалить нужно ... У них камеры на каждом дереве и заборе ... Лоботрясы(((