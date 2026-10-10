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Блогер Литвин сжёг свой «Мерседес» — а свадьбу оценили в 100 миллионов

Блогер Литвин сжёг свой «Мерседес» — а свадьбу оценили в 100 миллионов

«Попасть в шторм в открытом океане на гидроцикле — и не умереть». Именно так Адель Вейгель подписала видео, снятое на Бали: серые тучи, волны размером с автомобиль, берега не видно.

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