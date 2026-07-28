Bild раскрыл: Мануэль Нойер может завершить карьеру в конце сезона

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер допускает возможность завершения карьеры в конце сезона. Несмотря на оперативное продление контракта в мае, известный футболист упомянул, что может покинуть клуб после 2026 года.
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