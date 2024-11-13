Премьер Госсовета КНР подчеркнул важность повышения потенциала сельскохозяйственного производства, предотвращения и минимизации последствий стихийных бедствий

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян подчеркнул важность повышения потенциала комплексного сельскохозяйственного производства, а также предотвращения и минимизации последствий стихийных бедствий, чтобы заложить прочный фундамент для обеспечения продовольственной безопасности.