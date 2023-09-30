«Торнадо-Г» уничтожают врага на харьковском направлении (ВИДЕО)

Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» громят боевиков ВСУ на харьковском направлении. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа точными ударами уничтожают опорные пункты противника, его технику и живую силу в Харьковской области.
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