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Пентагон: Группа «Вагнер» не участвовала на Украине существенным образом

Наемники группы «Вагнер» не принимает сколько-нибудь существенного участия в военных операциях на Украине, представитель Пентагона во время брифинга, спустя две недели после того, как ЧВК устроила непродолжительный вооруженный мятеж в России.

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