Комитет городской Думы Краснодара рассмотрел договоры о комплексном развитии территорий по инициативе правообладателей, в рамках которых на площади более 900 гектаров построят 24 школы, 62 детских сада и 13 объектов здравоохранения.
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