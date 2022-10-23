Если рога смотрят на север: приметы на 23 октября

Сегодня, 23 октября — Евлампий Зимоуказатель. Назван праздник так, потому, что наблюдая за месяцем в этот день судили о предстоящей зиме: если рога смотрят на север, то приближаются холода и зима окажется ранней, а снег упадет на сухую землю.