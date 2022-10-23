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Если рога смотрят на север: приметы на 23 октября

Сегодня, 23 октября  —  Евлампий Зимоуказатель. Назван праздник так, потому, что  наблюдая за месяцем в этот день судили о предстоящей зиме: если рога смотрят на север, то приближаются холода и зима окажется ранней, а снег упадет на сухую землю.

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