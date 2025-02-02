«Наглое поведение украинцев". В Венгрии пригрозили блокировать санкции ЕС против России

Radovan Stoklasa/Reuters 1487 прочтений 2 дня назад Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт может наложить вето на продление антироссийских санкций, если Еврокомиссия не станет добиваться возобновления транзита газа из РФ.