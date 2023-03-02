Полгода плохая погода

Прогноз погоды интересует абсолютно всех, невзирая на пол, возраст или род занятий. А точность данных метеорологов прямо пропорциональна числу и технической оснащенности метеостанций, сеть которых покрывает восьмую часть суши под названием Россия.
Прогноз погоды интересует абсолютно всех, невзирая на пол, возраст или род занятий. А точность данных метеорологов прямо пропорциональна числу и технической оснащенности метеостанций, сеть которых покрывает восьмую часть суши под названием Россия.
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