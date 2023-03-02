Газета Труд

504 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Globo
    я возмущён. Почему только одного.В Москве задушили...
  • Гарий Щерба
    Да эти Западные  НЕДОНОСКИ  будут  ВИНИТЬ РОССИЮ  с Китаем во  ВСЕМ  и  ВСЯ , в своих  НЕУДАЧАХ  и  ПРОВАЛАХ ....!!! ...Глава МИД Китая о...
  • Леонид Ла Рошель
    Всё?! Наигрались в "передовые технологии воспитания индивидуальных личностей" в школах? Клятый "совок", невыносимая т...Минпросвет предло...

Полгода плохая погода

Полгода плохая погода

Прогноз погоды интересует абсолютно всех, невзирая на пол, возраст или род занятий. А точность данных метеорологов прямо пропорциональна числу и технической оснащенности метеостанций, сеть которых покрывает восьмую часть суши под названием Россия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх