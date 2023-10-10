Ex-Trump CFO Draws a Blank Repeatedly

“Allen Weisselberg, the former chief financial officer of the Trump Organization, knows that he was involved in creating so-called statements of financial condition for former President Donald Trump for years,” CBS News reports.
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