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Ex-Trump CFO Draws a Blank Repeatedly

“Allen Weisselberg, the former chief financial officer of the Trump Organization, knows that he was involved in creating so-called statements of financial condition for former President Donald Trump for years,” CBS News reports.

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