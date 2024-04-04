Физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Лосиноостровский готов почти наполовину

В Северо-восточном административном округе в строящемся здании будущего физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Анадырский проезд, владение 59 завершены монолитные работы, осуществляется кладка наружных стен, устройство индивидуального теплового пункта, прокладка наружных инженерных сетей.
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