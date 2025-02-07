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ИА Регнум

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Свежие комментарии

  • nyha
    Выбить всю РОДНЮ с этим ПИДАРАСОМ...Житель Подмосковь...
  • Nata
    Лишнее предупреждение о необходимости всегда быть бдительными.Рогов: на передов...
  • Амара Карпова
    Хохлы это НЕлюди🤮🤮🤮это бешеные животные💩💩💩Рогов: на передов...

ФСБ: завербованные СБУ женщины брали компоненты для бомб из тайников

ФСБ: завербованные СБУ женщины брали компоненты для бомб из тайников

Завербованные Службой безопасности Украины (СБУ) и задержанные в Ростове-на-Дону сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России женщины брали компоненты для изготовления взрывных устройств для совершения терактов из тайников.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Любопытно из каких областей Украины они приехали в Россию, наверно как беженки.
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21 час.
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