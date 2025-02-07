ФСБ: завербованные СБУ женщины брали компоненты для бомб из тайников

Завербованные Службой безопасности Украины (СБУ) и задержанные в Ростове-на-Дону сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России женщины брали компоненты для изготовления взрывных устройств для совершения терактов из тайников.
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