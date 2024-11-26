Nature Microbiology: кофе изменил состав кишечных бактерий Международная группа медицинских исследователей установила, что у людей, регулярно потребляющих кофе, значительно больше одного вида кишечных бактерий по сравнению с теми, кто кофе не пьет.
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