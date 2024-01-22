Комик, отличившийся похабной пародией на песню Шамана «Я русский» и поддержкой Украины, прилетел в Москву. Прилетает то из Дубая, то из Стамбула, то из Еревана поправить финансовое положение
«Я узкий» Гудков вернулся объяснить концерты в поддержку Украины?
Комик, отличившийся похабной пародией на песню Шамана «Я русский», прилетел в Москву.
Комментарии
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Кто имеет кучу бабла, те давно далеки от патриотизма! Поэтому и приглашают таких, проводят "голые" вечеринки. Они не живут и не ходят там, где скопление мигрантов, их дети учатся и живут за границей, и им глубоко фиолетово на всё, что происходит в России. Они еще побольше нагребут и потом тоже уедут на свои виллы и дома, купленные далеко от России.
это где нет мигрантов? ты голову включай когда пишешь комментарии.
Он должен поправить детородный канал. Он ему больше должен не пригодиться!!!!!
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