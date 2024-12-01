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Синоптик Вильфанд: пока нет прогнозов, что зима в Европе будет холоднее обычного

Синоптик Вильфанд: пока нет прогнозов, что зима в Европе будет холоднее обычного

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил агентству РИА Новости об отсутствии ярко выраженных прогнозов, согласно которым на территории западной Европы зима будет холоднее обычного.

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