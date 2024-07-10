🇲🇩🇷🇺🇺🇦 В ФСБ РФ недавно заявили о предотвращении угона украинскими спецслужбами российского ракетоносца Ту-22М3.
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🇲🇩🇷🇺🇺🇦 В ФСБ РФ недавно заявили о предотвращении угона украинскими спецслужбами российского ракетоносца Ту-22М3.
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