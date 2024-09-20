Госдолг Британии достиг рекордных 100% ВВП впервые с 1960-х годов

Госдолг Британии достиг рекордных 100% ВВП впервые с 1960-х годовГосударственный долг Великобритании достиг 100% объема внутреннего валового продукта (ВВП) по итогам августа 2024 года, что стало рекордным значением с 1960-х годов.
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