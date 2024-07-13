Политика как он...
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Политика как она есть

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Меркачева сообщила о смерти в СИЗО фигуранта дела о взятках военным

Меркачева сообщила о смерти в СИЗО фигуранта дела о взятках военным

Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток чиновникам Минобороны, умер 8 июля от остановки сердца, рассказала член СПЧ.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
Значит скоро Тимура Иванова оправдают !!! Извинятся за неудобсва сизо !!! И отпусят на песию!!!А может быть он опять захочет работать на этой должности??? И тогда наверняка вдруг запляшут облака и кузнечек запиликает на скрипке............!!!!????
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14 час.
Sergey
Понятно, Шойгу РУБИТ КОНЦЫ!
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14 час.
Наталия
Как-то кучно они стали умирать, друг за другом, фигуранты и свидетели. Просто чудеса, как по заказу.
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8 час.

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