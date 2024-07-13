Меркачева сообщила о смерти в СИЗО фигуранта дела о взятках военным

Борис Сторублевцев

Значит скоро Тимура Иванова оправдают !!! Извинятся за неудобсва сизо !!! И отпусят на песию!!!А может быть он опять захочет работать на этой должности??? И тогда наверняка вдруг запляшут облака и кузнечек запиликает на скрипке............!!!!????