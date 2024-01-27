«Любое дно можно пробить»: капитан первого ранга запаса разнес стратегию ВСУ

Стратегия ВСУ, включающая атаки российских территорий, не выдерживает никакой экспертной критики, отметил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев в беседе с URA.
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