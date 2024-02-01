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US Stocks Record High with Record Retrenchment, What's Happening

US Stocks Record High with Record Retrenchment, What's Happening

US Stocks Record High with Record Retrenchment, What's Happening E-MINI NASDAQ-100 FUTURES CME_MINI_DL:NQ1! konhow In January alone, Microsoft, Google, Meta, and other tech companies have collectively cut more than 21,000 jobs.

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