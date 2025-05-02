Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Рогов: ВСУ атаковали Энергодар из ствольной артиллерии

Рогов: ВСУ атаковали Энергодар из ствольной артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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