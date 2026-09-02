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В ГД не обсуждают введение налога на сверхприбыль банков, рассказал Аксаков

В ГД не обсуждают введение налога на сверхприбыль банков, рассказал Аксаков

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что введение налога на сверхприбыль банков в Госдуме не обсуждают.

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