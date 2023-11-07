Сеть коворкингов WeWork подала заявление о банкротстве

Сеть коворкингов WeWork, в 2018 году оцениваемая в $47 млрд, подала заявление о банкротстве. Компания не справилась c дорогостоящими договорами аренды на $13 млрд, которые она подписала до пандемии COVID-19, и низкой заполняемостью своих помещений на фоне роста популярности гибридной работы, отмечает FT.