В Чите 41-летний мужчина спас пенсионерку от мошенников

В полицию позвонил 41-летний читинец и рассказал о том, что мошенники пытаются обмануть пенсионерку.«МВД Медиа» сообщает, что бдительный мужчина увидел в парке на скамейке пожилую женщину с пачкой пятитысячных купюр, которую по телефону старались обмануть аферисты.