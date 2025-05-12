В The First Descendant пройдет коллаборация с NieR: Automata** Компания Ne...

В The First Descendant пройдет коллаборация с NieR: AutomataКомпания Nexon объявила, что совсем скоро для The First Descendant выйдет несколько крупных обновлений, призванных вдохнуть в игру новую жизнь, среди которых самой заметной станет коллаборация с культовой NieR: Automata.
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