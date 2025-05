В The First Descendant пройдет коллаборация с NieR: Automata** Компания Ne...

В The First Descendant пройдет коллаборация с NieR: AutomataКомпания Nexon объявила, что совсем скоро для The First Descendant выйдет несколько крупных обновлений, призванных вдохнуть в игру новую жизнь, среди которых самой заметной станет коллаборация с культовой NieR: Automata.