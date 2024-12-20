Белый дом заявил о проблемах при передаче власти Трампу

Перебои с финансированием американского правительства помешают передаче власти новой администрации во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
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