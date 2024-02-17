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Учиться воевать в новых реалиях. Немного о том, о чем пишут участники СВО

Учиться воевать в новых реалиях. Немного о том, о чем пишут участники СВО

Сколько раз с начала СВО я сталкивался с тем, что кто-то, имея достаточно приличный опыт участия в боевых действиях, говорил о том, что все, что было раньше, ни в каком виде не повторяет тех конфликтов, в которых он участвовал.

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