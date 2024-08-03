Legalbet: Хамесу Родригесу предложили перейти в "Динамо"

Московское "Динамо" связалось с представителями бывшего футболиста мадридского "Реала" - колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, который принадлежал "сливочным" с 2014 по 2020 год и выиграл в составе "королевского клуба" две Лиги чемпионов и два чемпионата Испании.
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