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Аерым районнарда авыл хуҗалыгы өчен билгеләнгән җирләрне урман фондына күчерү ниятләнә

Аерым муниципаль районнарда урнашкан җир кишәрлекләрен авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр категориясеннән башка категориягә күчерү күздә тотыла.

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