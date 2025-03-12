Патриотическому воспитанию в Петербурге добавили новые цели и задачи

Среди них – воспитание граждан, готовых служить Отечеству, и сохранение исторической правды Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 11 марта, поддержали в первом чтении корректировки закона о патриотическом воспитании в Петербурге.
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