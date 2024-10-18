Глава чешского генштаба заявил, что набор в армию отстает от потребностей

Набор в профессиональную армию идет не так хорошо, как необходимо. С таким заявлением выступил начальник генерального штаба армии Чехии Карел Ржегка на открытии пражской выставки, посвященной 20-летию отмены обязательной военной службы, как сообщает агентство ЧТК.