На Ставрополье определили победителей краевого этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

Лучший подарок – это тот, который сделан своими руками. Так, для стражей правопорядка Ставрополья подарком ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации стало участие их дочерей и сыновей во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Мои родители работают в полиции».
Популярные статьи
- Убил и съел: в Приморье мужчину арестовали за жестокое обращение с собакой
- Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» с военнослужащими в Кировской области
- Подразделения радиоэлектронной борьбы, дислоцированные в Республике Бурятия, оставили без связзи условного противника
Свежие комментарии