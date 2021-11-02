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На Ставрополье определили победителей краевого этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

На Ставрополье определили победителей краевого этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

Лучший подарок – это тот, который сделан своими руками. Так, для стражей правопорядка Ставрополья подарком ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации стало участие их дочерей и сыновей во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

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