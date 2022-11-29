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Hürriyet: для скорой встречи Эрдогана и Асада ведется «закулисная дипломатия»

Hürriyet: для скорой встречи Эрдогана и Асада ведется «закулисная дипломатия»

Колумнист издания Hürriyet Абдулькадир Сельви заявил, что встреча глав Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада может скоро состояться, для ее организации ведется "закулисная дипломатия".

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