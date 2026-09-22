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МО: при ночном массированном ударе по целям на Украине применяли ракеты «Циркон»

МО: при ночном массированном ударе по целям на Украине применяли ракеты «Циркон»

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» применялись в ходе массированного удара по целям на Украине в ночь на 22 сентября, сообщает Минобороны России.

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